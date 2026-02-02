Аргентинский футболист рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

Аргентинский футболист Вера рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

Аргентинский полузащитник московского «Локомотива» Лукас Вера объяснил решение перейти в российскую команду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хотел вернуться в Россию. Мне нравится чемпионат России, хотел поиграть в топ-клубе», — заявил Вера.

Аргентинец добавил, что получал предложение из североамериканской Главной лиги футбола (MLS), но отказался и сделал выбор в пользу «Локомотива». «Хотя условия там предлагали лучше», — отметил Вера.

Аргентинец перешел в «Локомотив» 1 января. Ранее он выступал в РПЛ за «Химки» и «Оренбург».