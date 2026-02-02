Реклама

20:25, 2 февраля 2026Спорт

«Этот запрет ничего не дал». Близкий к Трампу президент ФИФА хочет вернуть Россию в мировой футбол, откуда ее выгнали из-за СВО

Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения сборных РФ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он считает, что организация обязана пересмотреть соответствующее решение.

Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти

Джанни Инфантинопрезидент ФИФА

Глава организации добавил, что «возможность для российских мальчиков и девочек играть в футбол в других странах Европы пошла бы на пользу всем».

Также близкий к президенту США Дональду Трампу Инфантино не поддержал идею с бойкотом чемпионата мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах из-за опасений по поводу миграционной политики главы Белого дома и проблем с безопасностью. Более того, он предложил внести изменения в устав ФИФА, чтобы «запретить запреты на участие любой страны в футболе по политическим мотивам».

Президент ФИФА Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино

Фото: Alex Wong / Getty Images

Раскрыты возможные сроки допуска россиян к международным турнирам

В ФИФА якобы уже обсуждают вариант возвращения России на международную арену. Об этом пишет Sport24 в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, ключевым вопросом проведения матчей с участием российских сборных и клубов на территории России является безопасность из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Президент организации в целом настроен позитивно по отношению к возвращению России и поддерживает идею снятия ограничений в ближайшей перспективе

Sport24

Уточняется, что ФИФА рассчитывает на остановку или заморозку боевых действий. При этом у организации есть и альтернативные варианты проведения матчей — на нейтральных полях в других странах либо в тех городах России, где возможно обеспечить необходимый уровень безопасности и организационные стандарты ФИФА.

Игроки сборной России перед началом товарищеского матча между сборными России и Чили в Сочи

Игроки сборной России перед началом товарищеского матча между сборными России и Чили в Сочи

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Как сообщили источники издания, знакомые с ситуацией и близкие к ФИФА, вопрос возвращения России на международные турниры может быть рассмотрен на ближайшем конгрессе организации, который состоится в апреле. Предполагается, что это коснется основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд.

Вероятность положительного решения оценивается как высокая, а само возвращение может быть реализовано уже в апреле этого года

Sport24

В России прокомментировали позицию главы ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о позиции президента ФИФА в отношении россиян. Его слова приводит пресс-служба РФС в Telegram.

Митрофанов отметил, что Инфантино последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите Международного олимпийского комитета.

Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдёт правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами

Максим Митрофановгенсек РФС

Россию лишили международного футбола после начала спецоперации на Украине

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишили Россию международных соревнований в феврале 2022 года. Организации исключили отечественные команды из турниров под своей эгидой. Перед этим отечественные национальные команды лишили возможности выступать при родных трибунах, запретили использование национальной символики, флага и гимна.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024, россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на ЧМ-2026. Команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские матчи.

В результате сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА, поднявшись за год на одну позицию.

