Хайди Клум вышла в свет в латексном платье

52-летняя супермодель Хайди Клум в латексном платье пришла на «Грэмми»

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном образе посетила 68-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Снимок публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица вышла в свет в облегающем платье из латекса с имитацией женского тела. Данное изделие повторяло силуэт знаменитости и подчеркивало ее формы.

В качестве обуви Клум выбрала бежевые туфли на каблуках. Образ завершили укладка с распущенными волосами и макияж в нюдовых оттенках.

В октябре 2024 года Хайди Клум объясняла любовь к откровенным нарядам. Она признавалась, что все еще любит веселиться, а также никогда не станет прислушиваться к чужому мнению. «На фоне постоянной критики я чувствую себя очень уверенно. Мы всегда когда-нибудь уйдем из этой жизни, так зачем тратить свою энергию на негатив?» — заявляла она.