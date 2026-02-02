Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:02, 2 февраля 2026Ценности

Хайди Клум вышла в свет в латексном платье

52-летняя супермодель Хайди Клум в латексном платье пришла на «Грэмми»
Екатерина Ештокина

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном образе посетила 68-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Снимок публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица вышла в свет в облегающем платье из латекса с имитацией женского тела. Данное изделие повторяло силуэт знаменитости и подчеркивало ее формы.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

В качестве обуви Клум выбрала бежевые туфли на каблуках. Образ завершили укладка с распущенными волосами и макияж в нюдовых оттенках.

В октябре 2024 года Хайди Клум объясняла любовь к откровенным нарядам. Она признавалась, что все еще любит веселиться, а также никогда не станет прислушиваться к чужому мнению. «На фоне постоянной критики я чувствую себя очень уверенно. Мы всегда когда-нибудь уйдем из этой жизни, так зачем тратить свою энергию на негатив?» — заявляла она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok