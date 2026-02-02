Реклама

Экономика
09:25, 2 февраля 2026Экономика

Россияне воспылали любовью к ипотеке

«Известия»: Спрос на ипотеку аномально вырос
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне вновь воспылали любовью к ипотеке. О скачке спроса на жилищные кредиты в стране пишут «Известия».

Наблюдавшееся в январе повышение спроса на ипотеку, по оценкам крупнейших игроков рынка, было аномальным. Показатели в сравнении с январем 2025 года в зависимости от банка выросли от полутора до 3,3 раза. По статистике Frank RG, на прошлый месяц пришлось почти 76 процентов всех оформленных ипотечных кредитов. Как объяснил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич, как правило, в начале года интерес к ипотеке снижается, однако в этом году он сохранился на уровне ноября-декабря. При этом выдачи уже находились на рекордном уровне — так, в декабре 2025 года показатель превысил 800 миллиардов рублей. Главным драйвером послужила семейная программа кредитования — по ней объем выдач всего за месяц вырос до 70 процентов.

Такой всплеск эксперты объясняют желанием заявителей успеть «запрыгнуть в последний вагон», пока не изменились условия семейной ипотеки. Изменения вступают в силу в феврале. Поправки предполагают обязательное оформление мужа и жены как созаемщиков и запрет на выдачу льготных кредитов супругам по отдельности. Прежде право на два кредита семья использовала для покупки двух квартир либо объекта большего метража, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом на фоне рыночных ставок под 20 процентов семейная программа оставалась для большинства россиян единственным доступным способом купить жилье, подчеркнул владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, изменения в правилах выдачи не отменяют риски перегрева на рынке недвижимости. Так, за то время, пока работала безадресная госипотека, цены на столичные новостройки выросли вдвое, но с отменой программы стоимость не снизилась, а только продолжила прибавлять. В этом году, по прогнозам экспертов, новый фонд подорожает еще на 6 процентов. К концу марта, когда рынок начнет стабилизироваться, цены вырастут в пределах 2-3 процентов.

Активность на рынке ипотечного кредитования может снизиться еще больше с введением дифференцированных ставок по семейной программе в зависимости от количества детей. В случае принятия новых правил около 2,7 миллиона семей с одним ребенком уже не смогут взять ипотеку под 6 процентов годовых. Ежемесячный платеж для таких семей вырастет в полтора раза. С учетом такой перспективы кратковременные скачки спроса в течение года могут повториться.

Ранее была названа выгодная для россиян ипотечная ставка. Ее размер должен составлять менее 16 процентов.

