00:02, 2 февраля 2026

Любовники занялись сексом в подъезде на глазах у жильцов

В Сингапуре молодые любовники попались во время интимного свидания в подъезде
Алиса Дмитриева
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Сингапуре молодые любовники попались на глаза жильцам во время секса у мусоропровода в подъезде жилого дома. Об этом сообщает издание Mothership.

Об инциденте, произошедшем вечером 26 января, рассказала их соседка. По словам женщины, около половины девятого вечера мать позвала ее и предложила выглянуть в коридор. Там сингапурка увидела юношу и девушку, которые целовались около мусоропровода. Вскоре женщина поняла, что любовники не только целуются, но и занимаются сексом, стоя у стены. Интимное свидание продолжалось около 10 минут.

После этого девушка спустила шорты до бедер, задрала футболку и стала вытираться салфетками, которые дал ей молодой человек. Затем любовники поправили одежду, покурили и ушли. «Я никогда их раньше не видела, но такое поведение действительно недопустимо. А вдруг бы это увидели дети?» — заявила жительница дома.

Как пишет Mothership, публичное занятие сексом может караться в Сингапуре тюремным заключением на срок до трех месяцев и штрафом. Издание не уточняет, пытается ли полиция найти любовников.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина попытались скрыться, но их задержали.

