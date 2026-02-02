Реклама

Наука и техника
14:34, 2 февраля 2026

Маск захотел создать цивилизацию II типа по Кардашеву

Bloomberg: SpaceX планирует запустить миллион КА для сети дата-центров с ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует запустить на околоземную орбиту до одного миллиона космических аппаратов (КА) для создания сети дата-центров по обработке данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на запрос, поданный в Федеральную комиссию по связи США, сообщает агентство Bloomberg.

В соответствующем документе отмечается, что развертывание подобной сети станет первым шагом на пути к формированию цивилизации II типа (согласно классификации советского астрофизика Николая Кардашева), которая для своего существования использует всю энергию центральной звезды планетной системы.

Согласно запросу, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более доступной и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных — вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет использовать радиационное охлаждение, что сократит потребность в аккумуляторах.

КА планируется выводить на орбиты высотой от 500 до 2000 километров.

В январе военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Степанов заявил, что спутниковые группировки с ИИ смогут решать военные задачи.

В мае прошлого года агентство «Синьхуа» и издание SpaceNews сообщили, что Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для проведения вычислений с использованием ИИ в космосе.

    Обсудить
