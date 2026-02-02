На Солнце произошла новая мощная вспышка класса X

На Солнце произошла новая мощная вспышка класса X, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Бог ты мой! На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов. Пока это все, что можем написать», — эмоционально описали явление ученые.

Ранее на Солнце зафиксировали 17 мощных вспышек за сутки. В ИКИ РАН пояснили, что множество таких вспышек не позволяют начаться вспышкам высших баллов. Вспышки класса Х начнутся в режиме накопления Солнцем энергии, ожидали специалисты.