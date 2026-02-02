Реклама

Наука и техника
15:00, 2 февраля 2026

Названы особенности БТР-22 с «Баллистой»

«Рособоронэкспорт»: БТР-22 отличается повышенной защищенностью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рособоронэкспорт

Новый российский бронетранспортер БТР-22, который представят на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, превосходит прошлые модели по защищенности. Особенности машины назвала компания «Рособоронэкспорт».

В Саудовской Аравии состоится мировая премьера БТР-22. «Эта машина создана с учетом боевого опыта применения колесных бронеавтомобилей. Она отличается новой компоновкой и значительно повышенной баллистической защищенностью и взрывостойкостью», — говорится в сообщении.

По запросу заказчиков машины могут оснастить обитаемым боевым отделением от БТР-82А с пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметом или дистанционно управляемым боевым модулем «Баллиста». Изделие несет 30-миллиметовую пушку 2А42 с возможностью выбора темпа стрельбы и две противотанковые управляемые ракеты. Это дает возможность поражать бронетехнику и укрепленные позиции противника.

Главным отличием БТР-22 от серийных БТР-82А стала компоновка с увеличенным десантным отделением в кормовой части. Это позволило повысить удобство посадки и высадки военнослужащих. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль крупного калибра.

В сентябре БТР-22 заметили на улицах белорусского города Гродно. Технику могли перебросить в рамках учений «Запад-2025», которые охватывали Витебскую, Минскую и Гродненскую области.

