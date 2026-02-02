Военный эксперт Кнутов: В Финляндии мечтают о захвате Карелии

Финляндия встревожена из-за того, что Россия могла начать восстанавливать военную базу в Петрозаводске. В чем причина, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Он заявил, что Россия начала активнее действовать на северо-западе страны после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО. Москва должна принимать дополнительные меры на фоне происходящих событий.

Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели Юрий Кнутов военный эксперт

По словам военного эксперта, и Хельсинки, и Стокгольм после включения их в состав НАТО резко наращивают военные расходы. В частности, Финляндия возводит аэродромы и базы в непосредственной близости от границы России.

Помимо этого, специалист упомянул США с их интересами по Гренландии. Вашингтон, как утверждается, хочет увеличить там количество баз, где, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами.

И, учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры Юрий Кнутов военный эксперт

В то же время, указал эксперт, финны объявят действия России «очередной угрозой их безопасности». По его версии, причина заключается именно в том, что многие местные политики мечтают о «Великой Финляндии» и реванше за поражение в годы Второй мировой войны.

На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы по тому, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск Юрий Кнутов военный эксперт

В воскресенье, 1 февраля, стало известно, что Россия якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен. В планах — возведение новых казарм для российских военных. Финское издание Yle сообщало, что там зачистили пустующую территорию, а также на эту базу приехала строительная техника.