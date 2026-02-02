Реклама

16:10, 2 февраля 2026Спорт

Оценены шансы Петросян завоевать медаль на Олимпиаде-2026

Петросян находится на четвертом месте в списке претенденток на победу на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы российской фигуристки Аделии Петросян завоевать медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Специалисты не верят в то, что у россиянки получится это сделать. Она идет на четвертом месте в списке главных претенденток на победу. Успех Петросян оценивается коэффициентом 3,80.

Главной претенденткой на золото букмекеры считают японку Каори Сакамото, на которую можно поставить с коэффициентом 2,20. За ней следуют американки Алиса Лью (3,00) и Эмбер Гленн (3,30).

Соревнования в женском одиночном катании стартуют на Олимпиаде 17 февраля. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

