Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

Песков: Конкретики по организации контакта Путина и Макрона нет

На данный момент нет конкретики по вопросу организации возможного контакта президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент пока нет какой-то конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона. Мне нечего вам рассказать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что у европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы. Он добавил, что Париж никогда не исключал возможности возобновления прямого диалога с Москвой.

31 января замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что намерение Макрона провести разговор с Путиным должно доноситься не через публичные заявления, а по профессиональным каналам.

