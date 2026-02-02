Пленный из ВСУ рассказал о смерти сослуживца от передозировки

Пленный из ВСУ Бологов рассказал о погибшем из-за передозировки сослуживце

На рубцовском направлении спецоперации один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) умер из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Бологов, его цитирует ТАСС.

«Встречалось много трупов. Особенно [выделю, как видел] наш труп был — украинский военный. Я так понял, он умер не от прилетов [дронов]. А я нашел рядом с ним коробку, я хотел покурить найти», — делится мужчина. По его словам, в коробке он обнаружил два шприца. «Он от передоза умер», — сделал вывод пленный.

Бологов также рассказал, что попал в ряды ВСУ не добровольно — его мобилизовали, когда он шел в киоск за алкоголем. Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) подъехали к нему на микроавтобусе, впятером затолкали внутрь и отвезли в ТЦК.

Он сдался в плен добровольно, как только его обнаружили российские солдаты. По его словам, бойцы отнеслись к нему по-доброму — накормили, напоили чаем. Бологов подчеркнул, что плен стал для него спасением. Он признался, что, сдаваясь, заплакал в первый раз в жизни.

В октябре 2025 сообщалось, что у плененных в Сумской области солдат ВСУ нашли при себе наркотики.