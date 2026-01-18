Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его «подельники» могут объявить тотальную мобилизацию в стране, лишь бы не искать мирные пути решения конфликта.
Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира
По его мнению, украинский народ втянули в трагическую катастрофу, поскольку Киев не хочет искать пути решения украинского кризиса.
При этом Медведчук допустил, что председатель Верховной Рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Зеленского. Как указал политик, согласно конституции Украины, это может быть «только президент, который будет избран на выборах, признанных легитимными».
В случае, если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений
США не будут похищать Зеленского
Как считает Медведчук, США не будут похищать Зеленского, потому что он, в отличие от лидера Венесуэлы, уже сдал страну во внешнее управление. Он также напомнил, что Зеленский после перепалки в Белом доме старается всячески льстить и угождать президенту США Дональду Трампу.
Зеленский, в отличие от [Николаса] Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы
Политик уверен, что боевые действия не остановятся, пока не прекратится «война в головах». По его словам, «партия войны» на Украине, в Европе и США все еще сильна и стремится продолжать конфликт с Россией.
Что будет с выборами на Украине
Медведчук отмечает, что Зеленский согласится на выборы только в случае их полной фальсификации. Политик назвал украинского президента «кровавым клоуном», который продал свою страну США. По словам Медведчука, Зеленский знает, что его могут «слить и утилизировать», в связи с чем пытается найти способ «пропетлять» для сохранения власти.
Зеленский, если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением
При этом агентство Bloomberg заметило, что Зеленский начал прикладывать усилия, чтобы улучшить свой рейтинг перед возможными выборами в стране. Более того, по некоторым потенциальным соперникам Зеленский пытается нанести удар. Агентство напомнило о его недавней перепалке с мэром Киева Виталием Кличко, которая возникла из-за энергокризиса в городе.