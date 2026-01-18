Реклама

04:08, 18 января 2026

«Отправят на верную смерть». Зачем Зеленскому вводить тотальную мобилизацию на Украине?

Медведчук: Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его «подельники» могут объявить тотальную мобилизацию в стране, лишь бы не искать мирные пути решения конфликта.

Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира

Виктор Медведчукэкс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

По его мнению, украинский народ втянули в трагическую катастрофу, поскольку Киев не хочет искать пути решения украинского кризиса.

При этом Медведчук допустил, что председатель Верховной Рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Зеленского. Как указал политик, согласно конституции Украины, это может быть «только президент, который будет избран на выборах, признанных легитимными».

В случае, если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений

Виктор Медведчукэкс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

США не будут похищать Зеленского

Как считает Медведчук, США не будут похищать Зеленского, потому что он, в отличие от лидера Венесуэлы, уже сдал страну во внешнее управление. Он также напомнил, что Зеленский после перепалки в Белом доме старается всячески льстить и угождать президенту США Дональду Трампу.

Зеленский, в отличие от [Николаса] Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы

Виктор Медведчукэкс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Политик уверен, что боевые действия не остановятся, пока не прекратится «война в головах». По его словам, «партия войны» на Украине, в Европе и США все еще сильна и стремится продолжать конфликт с Россией.

Что будет с выборами на Украине

Медведчук отмечает, что Зеленский согласится на выборы только в случае их полной фальсификации. Политик назвал украинского президента «кровавым клоуном», который продал свою страну США. По словам Медведчука, Зеленский знает, что его могут «слить и утилизировать», в связи с чем пытается найти способ «пропетлять» для сохранения власти.

Зеленский, если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением

Виктор Медведчукэкс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

При этом агентство Bloomberg заметило, что Зеленский начал прикладывать усилия, чтобы улучшить свой рейтинг перед возможными выборами в стране. Более того, по некоторым потенциальным соперникам Зеленский пытается нанести удар. Агентство напомнило о его недавней перепалке с мэром Киева Виталием Кличко, которая возникла из-за энергокризиса в городе.

