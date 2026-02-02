Реклама

14:09, 2 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил темпы продвижения Российской армии в зоне СВО

Дандыкин заявил о хороших результатах ВС РФ в зоне СВО за неделю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Освобождение Вооруженными силами (ВС) Российской Федерации (РФ) девяти населенных пунктов за неделю — это хороший результат, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Темпы продвижения российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ за неделю освободили в зоне СВО девять населенных пунктов. Так, с 19 по 25 января под контроль российской армии перешли девять населенных пунктов — по три в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, а также два — в Харьковской области и один — в Сумской области.

По зимним условиям, которые сейчас не только создают трудности противнику, но и нам тоже нелегко, я думаю, что это хороший результат, особенно в последние два дня. Не все там населенные пункты большие были, но тем не менее это все высоты, которые мы берем

Василий Дандыкинвоенный эксперт

В ДНР главные бои еще впереди, отметил эксперт, уточнив, что это битва за Славянск, Краматорск, Константинов, Красный Лиман, Дружковку.

«Это хороший показатель, это говорит о том, что, в общем-то, группировка на ходу, она работает, выполняет те задачи, которые поставлены изначально», — высказался Дандыкин.

По ДНР и другим новым регионам работа идет планово, указал собеседник «Ленты.ру». Особенно впечатляет, по его словам, ситуация в Запорожье, где группировка «Днепр» находится уже на расстоянии 90 километров от окраин самого Запорожья.

«Я думаю, что это хорошее начало года», — подытожил эксперт.

До этого стало известно, что ВС России взяли под контроль поселок городского типа Терноватое в Запорожской области.

