Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:37, 2 февраля 2026Путешествия

Россияне отдохнули в пятизвездочном отеле США по цене нового автомобиля

OneTwoTrip: В январе 2026 россияне дороже всего отдохнули во Флориде и Куршевеле
Алина Черненко

Фото: Sean Gardner / Reuters

В январе 2026 года россияне дороже всего отдохнули в штате Флорида, США. Таковы данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, компания из четырех соотечественников, в числе которых был один ребенок, провела шесть дней в пятизвездочном отеле в американском городе Санни-Айлс-Бич. Отдых обошелся им в 1,9 миллиона рублей. Уточняется, что питание в стоимость не входило. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, по такой цене можно купить новый внедорожник Chery Tiggo Pro или седан Belgee S50.

Материалы по теме:
Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?
Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?
30 декабря 2023
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025

На втором месте в рейтинге самых дорогих бронирований января 2026 года оказался отдых двух россиян в пятизвездочном отеле на французском курорте Куршевель за 1,7 миллиона рублей. В топ-3 также вошел десятидневный отпуск четырех туристов в Дубае, ОАЭ, за 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в список попали поездки россиян в Полинезию и на Маврикий за 1,3 и 1,2 миллиона, соответственно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году самый дорогой тур за границу обошелся семье россиян из трех человек по цене десяти новых автомобилей. Стоимость их отдыха в турецком Бодруме составила 35,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    В России предложили иначе начислять зарплаты одной категории работников

    Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

    Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

    Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

    Гусли официально признают национальным инструментом

    Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

    Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok