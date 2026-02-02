Россияне отдохнули в пятизвездочном отеле США по цене нового автомобиля

OneTwoTrip: В январе 2026 россияне дороже всего отдохнули во Флориде и Куршевеле

В январе 2026 года россияне дороже всего отдохнули в штате Флорида, США. Таковы данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, компания из четырех соотечественников, в числе которых был один ребенок, провела шесть дней в пятизвездочном отеле в американском городе Санни-Айлс-Бич. Отдых обошелся им в 1,9 миллиона рублей. Уточняется, что питание в стоимость не входило. По данным сервиса для покупки автомобилей Auto.ru, по такой цене можно купить новый внедорожник Chery Tiggo Pro или седан Belgee S50.

На втором месте в рейтинге самых дорогих бронирований января 2026 года оказался отдых двух россиян в пятизвездочном отеле на французском курорте Куршевель за 1,7 миллиона рублей. В топ-3 также вошел десятидневный отпуск четырех туристов в Дубае, ОАЭ, за 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в список попали поездки россиян в Полинезию и на Маврикий за 1,3 и 1,2 миллиона, соответственно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году самый дорогой тур за границу обошелся семье россиян из трех человек по цене десяти новых автомобилей. Стоимость их отдыха в турецком Бодруме составила 35,3 миллиона рублей.

