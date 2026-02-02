Россиянин Демин забросил мяч в собственное кольцо в матче НБА

Россиянин Егор Демин забросил мяч в собственное кольцо в матче НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» забросил мяч в собственное кольцо в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Детройт Пистонс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После исполнения игроком команды-соперника штрафного броска Демин попытался сыграть на подборе. Россиянин первым коснулся мяча, но от его руки тот залетел в кольцо.

Матч прошел в ночь на понедельник, 2 февраля. «Детройт» одержал победу со счетом 130:77, а Демин набрал три очка.

В июне прошлого года Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.