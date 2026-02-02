Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 2 февраля 2026Россия

Щитовидную железу размером с полголовы удалили российской пенсионерке

В Татарстане женщине удалили щитовидную железу размером с полголовы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Щитовидную железу размером с полголовы удалили пенсионерке из Татарстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянка не решалась на операцию почти 40 лет из-за страха, отмечает канал. В стационар она попала в возрасте 71 года. К этому времени ее щитовидная железа разрослась до огромных размеров и из-под кожи напоминала зоб.

Операцию провели по медицинским показаниям. Железа начала сдавливать дыхательные пути, что создавало угрозу жизни россиянки. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали.

Ранее в Москве хирурги удалили женщине 30-килограммовую опухоль яичника. К этому, как и в случае с жительницей Альметьевска, привело пренебрежение здоровьем. Россиянка не посещала гинеколога 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти российского региона впервые прокомментировали падение самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok