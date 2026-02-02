Щитовидную железу размером с полголовы удалили российской пенсионерке

В Татарстане женщине удалили щитовидную железу размером с полголовы

Щитовидную железу размером с полголовы удалили пенсионерке из Татарстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянка не решалась на операцию почти 40 лет из-за страха, отмечает канал. В стационар она попала в возрасте 71 года. К этому времени ее щитовидная железа разрослась до огромных размеров и из-под кожи напоминала зоб.

Операцию провели по медицинским показаниям. Железа начала сдавливать дыхательные пути, что создавало угрозу жизни россиянки. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали.

