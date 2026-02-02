Си Цзиньпин раскрыл планы по поводу юаня

Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой. Его высказывания из статьи в журнале Коммунистической партии Китая «Цюши» приводит «Интерфакс».

По словам главы государства, юань должен получить «широкое применение в международной торговле, инвестициях, на валютных рынках и получить статус резервной валюты», а также «мощный центральный банк», конкурентоспособные в глобальном масштабе финансовые институты и международные финансовые центры, которые смогут «привлекать мировой капитал», влияя на глобальное ценообразование.

Уточняется, что Си Цзиньпин раскрыл соответствующие планы по поводу нацвалюты в рамках обращения к высокопоставленным региональным чиновникам в 2024 году, но до прошедших выходных эти его высказывания не публиковались.

В сентября прошлого года сообщалось, что доля юаня в глобальных расчетах составляет 2,93 процента. На тот момент речь шла о шестом показателе после евро, фунта стерлингов, японской иены, канадского доллара и лидирующего в списке доллара США.

Также ранее Си Цзиньпин пригрозил наказать китайских чиновников, которые ради карьеры завышают экономические показатели, в том числе создавая «тщеславные проекты», фальсифицируя даты начала строительства и бессистемно распределяя ресурсы.