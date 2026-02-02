Стало известно об отказе Роналду играть за «Аль-Наср»

A Bola: Криштиану Роналду отказывается играть за «Аль-Наср»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказывается играть за саудовский «Аль-Наср». Об этом стало известно A Bola.

По информации источника, форвард недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. В частности, Роналду не устраивает объем инвестиций, поступающих в команду.

На данный момент Роналду планирует пропустить матч чемпионата страны против «Аль-Рияда». Встреча пройдет в понедельник, 2 февраля.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.