18:43, 2 февраля 2026

Тимоти Шаламе смутился от вопроса о свадьбе с Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе смутился от вопроса о свадьбе с телезвездой Кайли Дженнер
Екатерина Ештокина

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американский актер Тимоти Шаламе смутился от вопроса журналиста о свадьбе с телезвездой Кайли Дженнер. Его слова приводит Daily Mail.

Звезда фильма «Марти Великолепный» поприсутствовал на пресс-конференции с продюсером Ричардом Кертисом в кинотеатре Prince Charles Cinema. На мероприятии Кертис смело спросил у артиста о возможности присутствия на их свадьбе с Дженнер. «Это слишком личное. Нет, у меня, наверное, будут проблемы, чувак», — признался Шаламе.

Однако продюсер настойчиво повторил вопрос, рассчитывая стать гостем торжества. «Можно нам прийти?» — спросил он. Шаламе, в свою очередь, решил отшутиться. «Кто это "мы"? Вся толпа?» — уточнил знаменитость. «Думаю, тебе лучше от этого отказаться», — иронично заключил Кертис.

В январе было раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе. По наблюдениям редакторов, феномен «проклятия Кардашьян», согласно которому сестры приносят несчастье избранникам, не отразился на успехах Шаламе.

