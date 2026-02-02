Реклама

01:37, 2 февраля 2026

Трамп выступил против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Марина Совина
Президент США Дональд Трамп выступил против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, об этом он сказал в интервью Politico.

Глава Белого дома назвал подобный шаг неуместным. «ООН не уйдет из Нью-Йорка, не уйдет из США, поскольку у ООН огромный потенциал», — сказал Трамп.

Как писала газета The New York Times, в случае нехватки средства всемирной организации придется сократить масштаб работы или закрыть штаб-квартиру. Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что ООН оказалась на грани финансового коллапса.

Ранее Трамп рассказал, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам.

