Турист потерял сознание во время треккинга на Бали и не выжил

Американский турист не выжил во время треккинга в национальном парке Бали-Барат на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 30 января. Инспектор полиции Йохана Розалин Диас подтвердила, что 61-летний Брэд Алан вошел на территорию парка в сопровождении гида по имени Баргианто. По ее словам, американец прошел всего 100 метров, а затем у него началась одышка, он схватился за ствол дерева и внезапно потерял сознание.

Гид оперативно связался с администрацией национального парка и запросил эвакуацию пострадавшего. Мужчину отвезли в местный медицинский центр, однако врачи лишь констатировали его кончину.

Персонал отеля, где проживал Алан, связался с консульством США. Также местные власти ведут переговоры с семьей иностранца относительно дальнейших действий.

