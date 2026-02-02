Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:53, 2 февраля 2026Путешествия

Турист потерял сознание во время треккинга на Бали и не выжил

Американский турист не выжил во время треккинга в национальном парке Бали
Алина Черненко

Фото: Sergiorojoes / Freepik

Американский турист не выжил во время треккинга в национальном парке Бали-Барат на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 30 января. Инспектор полиции Йохана Розалин Диас подтвердила, что 61-летний Брэд Алан вошел на территорию парка в сопровождении гида по имени Баргианто. По ее словам, американец прошел всего 100 метров, а затем у него началась одышка, он схватился за ствол дерева и внезапно потерял сознание.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
4 сентября 2025

Гид оперативно связался с администрацией национального парка и запросил эвакуацию пострадавшего. Мужчину отвезли в местный медицинский центр, однако врачи лишь констатировали его кончину.

Персонал отеля, где проживал Алан, связался с консульством США. Также местные власти ведут переговоры с семьей иностранца относительно дальнейших действий.

Ранее 32-летний российский турист не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока. Изначально предполагалось, что мужчину укусила змея, однако следов укуса на его теле не нашли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    В России предложили иначе начислять зарплаты одной категории работников

    Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

    Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

    Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

    Гусли официально признают национальным инструментом

    Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

    Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok