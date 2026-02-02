Реклама

13:31, 2 февраля 2026Забота о себе

Ученый рассказал о приятном способе увеличить продолжительность жизни

Ученый Бюттнер: Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер рассказал об одном из самых приятных способов увеличить продолжительность жизни. На его рекомендацию, опубликованную в социальной сети TikTok, обратило внимание Daily Mirror.

Ученый, изучающий образ жизни долгожителей, рассказал, что в Греции, где люди нередко доживают до 100 лет, распространен обычай спать после обеда. «Самые лучшие способы продления жизни — те, которые улучшают качество жизни и приносят истинное удовольствие. Послеобеденный сон — один из них», — заявил Бюттнер.

Исследователь подчеркнул, что эффективность этого способа подтверждена научными исследованиями. По его словам, врачи заметили, что 20-минутный дневной сон пять раз в неделю на треть снижает риск заболеваний сердца.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина посоветовала людям старше 45 лет спать на правом боку. По ее словам, в таком положении снижается нагрузка на сердце.

