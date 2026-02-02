В Кремле предложили поспособствовать деэскалации вокруг Ирана

Песков: РФ сохраняет готовность способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана

Москва сохраняет готовность способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», — сказал представитель Кремля.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. В свою очередь, замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил о вступлении Ирана в третью фазу конфликта с США и Израилем.

30 января президент США Дональд Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана. Он призвал иранские власти не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников протестов.