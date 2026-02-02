Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 2 февраля 2026Мир

В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

МИД РФ: Возобновление диалога с Японией требует отказа от русофобской политики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Возобновление диалога России и Японии возможно лишь после отказа Токио от русофобской политики. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Возобновление полноценного диалога между Россией и Японией возможно только после деятельного отказа японского правительства от нынешней русофобской политики», — указали в МИД.

В министерстве также ответили на вопрос о сотрудничестве России и Японии в Арктике, заявив, что в настоящее время диалог по этой теме заморожен, Москва готова изучить возможности для сотрудничества после отказа Токио от антироссийского курса.

Ранее депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки рассказал, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok