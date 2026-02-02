В НХЛ российский вратарь подрался с голкипером «Бостона»

Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» и повалил его на лед

В ходе матча НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» на льду произошла драка двух голкиперов — россиянина из «Тампы» Андрея Василевского и американского вратаря «Бостона» Джереми Свеймана. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Изначально Свейман вмешался в потасовку между полевыми игроками. Это увидел вратарь «Тампы», после чего он направился к центру арены. Американский голкипер выдвинулся ему на встречу и первым сбросил ловушку, шлем и блин. То же самое сделал и Василевский — между игроками началась драка.

Они нанесли друг другу несколько ударов по голове. Василевский повалил Свеймана на лед, после чего судьи удалили игроков с поля, назначив им по пять минут штрафа.

23 января в матче «Каролины Харрикейнс» против «Чикаго Блэкхоукс» российский защитник «Каролины» Александр Никишин за несколько секунд уложил на лед двух соперников.