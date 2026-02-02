Девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге после разговора с незнакомцем

В Санкт-Петербурге девятилетний Паша Тифитулин ушел из дома и не вернулся. Его поиски ведутся уже несколько дней. Правоохранители задержали подозреваемого в похищении мальчика, но местонахождение ребенка все еще остается неизвестным.

Мальчик был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.

Похищение ребенка попало на видео

Девятилетний Паша пропал 30 января около 17:00 по московскому времени. Он ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга покататься с горки и не вернулся. Вскоре после пропажи ребенка в городе начались его поиски. В них участвуют следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они распространяют ориентировки и анализируют сведения. Также были отсмотрены камеры видеонаблюдения, расположенные в соседнем магазине. Благодаря им удалось выяснить, что ребенок общался с мужчиной на белом внедорожнике. Он купил мальчику бургер в фастфуде, после чего тот сел к нему машину.

Как пишет Shot в Telegram-канале, мужчина якобы «дежурил» на парковке возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на машине за деньги. Пропавший ребенок мог согласиться, после того как заработал немного денег на мойке авто.

Раскрыта личность подозреваемого в похищении ребенка

По предварительной информации, за рулем белого автомобиля, увезшего ребенка, находился житель поселка Яльгелево, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, недалеко от района поисков, 38-летний Петр Жилкин. В его доме прошли обыски. Подозреваемого задержали. Как уточняет Shot, это произошло во время погони на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина хотел скрыться в Прибалтике.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жилкин уроженец Луганской народной республики. В Санкт-Петербург он приехал на заработки из Ростовской области, трудится в строительной сфере. Раньше он был женат, имеет 10-летнюю дочь. На его странице в социальной сети отсутствуют фотографии.

По информации Shot, мужчина был судим за кражу машины и ноутбука. Мать подозреваемого в беседе с изданием рассказала, что последний раз она общалась с сыном позавчера. Она считает, что его подставили. При этом соседи мужчины рассказали о его странном поведении. По словам одной из женщин, 31 января мужчина помыл автомобиль, а затем сел в другую машину и уехал в неизвестном направлении, оставив открытыми ворота во двор. Вскоре к его дому приехала полиция и сотрудники Следственного комитета.