В Подмосковье инвалид-колясочник избил битой ребенка, снял на видео и выложил это в сеть

В Подмосковье инвалид избил битой ребенка, снял это на видео и выложил в сеть

В Московской области инвалид-колясочник избил ребенка своей сожительницы, снял это на видео, а затем выложил в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Видновского городского суда.

Следствие считает, что мужчина нанес бейсбольной битой множественные удары ребенку. Помимо того, обвиняемый вместе со своей сожительницей неоднократно били детей, помещали их головой под воду и удерживали там, а одного из них закрывали в чемодане. Внутрь заливали кипяток.

«Несовершеннолетние не посещали учебные учреждения, и им не оказывалась необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

