Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 2 февраля 2026Россия

В Подмосковье инвалид-колясочник избил битой ребенка, снял на видео и выложил это в сеть

В Подмосковье инвалид избил битой ребенка, снял это на видео и выложил в сеть
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области инвалид-колясочник избил ребенка своей сожительницы, снял это на видео, а затем выложил в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Видновского городского суда.

Следствие считает, что мужчина нанес бейсбольной битой множественные удары ребенку. Помимо того, обвиняемый вместе со своей сожительницей неоднократно били детей, помещали их головой под воду и удерживали там, а одного из них закрывали в чемодане. Внутрь заливали кипяток.

«Несовершеннолетние не посещали учебные учреждения, и им не оказывалась необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге 52-летний мужчина сломал череп месячному сыну и избил жену. После этого он сбежал и спрятался в своем частном доме, однако уже через несколько часов его обнаружили полицейские.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В МИД ответили на вопрос о размещении воинских контингентов Запада на Украине

    В МИД России не нашли оправданий действиям США в Венесуэле

    Назван срок окончания аномальных морозов в Москве

    В России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию

    Бывший офицер США оценил решение Илона Маска по Starlink для ВСУ

    Россиянка провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие

    В США забили тревогу из-за российского самолета на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok