Экономика
12:15, 2 февраля 2026Экономика

В продажу поступил северокорейский ром

На прилавках магазинов Пхеньяна появился северокорейский ром
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

На прилавках продовольственных магазинов в столице КНДР появился алкогольный напиток крепостью 40 градусов с надписью «Ром» на этикетке. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

По его данным, продукт начали производить на заводе в пхеньянском районе Чонджин, в качестве основного сырья указан сахар, а стоимость бутылки объемом 175 миллилитров составляет около доллара.

В число наиболее популярных и распространенных в Северной Корее алкогольных напитков входят обычная и традиционная рисовая водка, пиво, а также различные настойки, напоминает агентство.

Прошлым летом стало известно, что изготовленное в КНДР пиво марки Tumangang поступило в продажу в некоторых российских регионах. Что касается рома, то о его производстве в России, с учетом того, что основная часть работ будет происходить на Кубе, группа компаний «Абрау-Дюрсо» впервые объявила в 2024-м.

