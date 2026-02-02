Реклама

В России назвали условие для диалога Путина и Макрона

Депутат Журова: Контакты с Макроном имеют смысл только при готовности к диалогу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Контакты президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона будут иметь смысл только в случае, если французский лидер готов к конструктивному диалогу, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она заметила, что, если Макрон в очередной раз решит «поучить жизни» Путина, такой контакт ни к чему не приведет.

«Есть смысл общаться, если Европа и Макрон готовы предложить России что-то конструктивное. Например, снятие санкций, прекращение спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласие с нашими территориальными претензиями. Но, если французский лидер продолжит гнуть свою линию, не слушая нас, не вступая в диалог, то какой смысл в этом контакте? Чтобы нас опять поругали, а вся Европа это поддержала? Чтобы опять отбиваться?» — задалась вопросом Журова.

Она объяснила, что Путин согласился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, потому что он, в отличие от других западных лидеров, был готов слушать российскую сторону, заниматься медиаторством, не соглашаясь во всем с Украиной. Европа же, как заметила депутат, сделала выбор в пользу полного согласия с Киевом.

«Так что если Макрон просто начнет учить Путина жизни — смысла в диалоге нет. Нужно четко понимать, зачем нужны эти контакты, что они могут дать», — заключила депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет конкретики по вопросу организации возможного контакта Путина и Макрона.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что у европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.

