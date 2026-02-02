Реклама

07:43, 2 февраля 2026

Венесуэла впервые отправила за рубеж один вид топлива

Родригес: Венесуэла впервые экспортировала партию сжиженного нефтяного газа
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

Венесуэла впервые экспортировала партию сжиженного нефтяного газа. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

До этого момента Венесуэла поставляла этот вид топлива на внутренний рынок, закрывая спрос на него внутри страны. В январе был заключен контракт на отправку за рубеж нефтяного газа неназванному покупателю.

«Горжусь, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышло судно Chrysopigi Lady с первой партией сжиженного нефтяного газа… Это достижение для благосостояния венесуэльского народа», — пояснила Родригес.

После того как экспорт сырья из южноамериканской республики взяли под контроль США, торговые дома Trafigura и Vitol уже начали продажи венесуэльской нефти с минимальными скидками к эталонному сорту Brent (5 долларов за баррель против декабрьских 15). В том числе они обратились к компаниям из Индии и Китая. Однако государственная китайская компания PetroChina объявила трейдерам о нежелании покупать нефть в Венесуэле.

Ранее стало известно, что США на 100 процентов заместили российскую нефть для Венесуэлы. Венесуэле необходима легкая нефть для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. Раньше разбавители получали из России, теперь их поставляет США, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.

