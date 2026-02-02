Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:28, 2 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал неожиданную причину храпа

Врач Хиремат: Дефицит витамина D может спровоцировать храп и апноэ во сне
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Нехватка витамина D может спровоцировать храп и даже легкую форму апноэ во сне, заявил врач, эксперт в области общественного здравоохранения Джагадиш Хиремат. Неожиданную причину нарушения дыхания во время ночного отдыха он назвал в интервью Indian Express.

Специалист объяснил, что дефицит витамина D негативно сказывается на мускулатуре, в том числе на мышцах, поддерживающих проходимость дыхательных путей во сне. «При недостатке этого витамина тонус мышц верхних дыхательных путей может ослабевать, из-за этого ткани опускаются и мешают нормальному прохождению воздуха», — рассказал врач.

Также, по его словам, низкий уровень витамина D нередко усиливает воспаление и нарушает работу иммунной системы. Это приводит к заложенности носа, отеку дыхательных путей, что еще сильнее затрудняет дыхание во сне.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Хиремат подчеркнул, что, согласно последним исследованиям, прием витамина D помогает уменьшить храп, а также помогает улучшить качество ночного отдыха за счет положительного воздействия на выработку гормона сна мелатонина.

Ранее акушер-гинеколог Мэри Клэр Хавер рассказала причину внезапных пробуждений в три часа ночи. По ее словам, одним из возможных объяснений является гормональная перестройка во время менопаузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сделал неожиданный прогноз о судьбе Украины

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи с делегацией США в Майами

    Силовики раскрыли новую информацию о смерти российского школьника в танке

    Мужчина расправился с напавшим на его сына леопардом

    Аргентинский футболист рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

    Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

    В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

    Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok