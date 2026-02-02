Реклама

11:45, 2 февраля 2026Забота о себе

Врач призвал не игнорировать боль в плече

Онколог Уилсон: На рак легкого может указывать боль в плече
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

При раке легкого кашель и боль в груди появляются далеко не сразу, заявил врач-онколог Джеймс Уилсон. Неочевидный симптом этой болезни, который возникает задолго до постановки диагноза, он назвал в беседе с Daily Mail.

Уилсон рассказал, что в ткани легких практически нет нервных волокон, поэтому рак в них может прогрессировать незаметно, пока не распространится на нервы и другие органы. Он уточнил, что сеть нервов присутствует в оболочке, окружающей легкие, поэтому боль появляется, если опухоль достигает ее или находится на краю органа.

Однако, по словам онколога, указывать на онкологическое заболевание легкого могут болезненные ощущения не в груди, а в области плеча. Обычно это происходит, когда опухоль раздражает диафрагму. «Нервы, идущие к диафрагме, берут начало около шеи и проходят через плечо. Мозг просто не может правильно интерпретировать источник боли», — пояснил врач. Он добавил, что распространение рака в лимфатические узлы тоже может стать причиной боли в плече. Однако Уилсон подчеркнул, что болезненные ощущения возникают на более поздних стадиях, а для раннего выявления заболевания он призвал регулярно проходить медицинские осмотры.

Ранее уролог Марк Гадзиян предупредил, что частые ночные походы в туалет опасны. По его словам, такая проблема чаще встречается у пожилых людей, поскольку с возрастом кости становятся более хрупкими, падения нередко становятся причиной тяжелых травм и потери способности ходить.

