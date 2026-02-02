ВС России уничтожили два состава с бойцами и техникой ВСУ

ВС России уничтожили два состава с бойцами и техникой ВСУ у станции Конотоп

Российские военные уничтожили в Сумской области два состава с бойцами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это произошло в районе железнодорожной станции Конотоп. Составы с живой силой и техникой ВСУ прибыли туда для усиления оборонительных рубежей.

Вместе с тем стало известно о больших потерях украинской армии в Сумской области. Они составили более 60 процентов в двух ротах 15-го погранотряда Украины.

Ранее стало известно об успехах российских военных в Сумской области. Как рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, взяв Белую Березу, Вооруженные силы (ВС) России вклинились в оборону ВСУ.

