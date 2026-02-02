Реклама

01:59, 2 февраля 2026

Microsoft признала провал Windows 11

Microsoft пообещала исправить Windows 11 и вернуть доверие пользователей
Андрей Ставицкий
Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft пообещала восстановить доверие пользователей к провальной Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители компании признали многочисленные проблемы и нарушения работы операционной системы (ОС). Они оказались связаны с обновлениями, которые вышли в начале 2026 года. В Microsoft подчеркнули, что читают все отзывы и надеются нормализовать работу ОС как можно быстрее.

«Отзывы, которые мы получаем от нашего сообщества преданных пользователей и участников программы Windows Insider, очевидны. Нам необходимо улучшать Windows таким образом, чтобы это было значимо для людей», — заявил президент подразделения Windows Паван Давулури. По его словам, сейчас перед командой стоят три задачи — улучшить производительность, повысить надежность и поднять уровень удовлетворения пользователей.

По словам редактора The Verge Тома Уоррена, многочисленные проблемы в работе Windows 11 появились после выхода январских обновлений. Он предположил, что инженеры сконцентрировались на развертывании новых функций, но недостаточно хорошо проверили их функциональность.

В конце января Microsoft признала ошибки вышедшего в начале 2026 года обновления для Windows 11. В компании пообещали все исправить.

