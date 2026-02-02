Захарова назвала цель визита главы МИД Швейцарии в Россию

Захарова: Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Россию для переговоров с Лавровым

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Россию 6 февраля для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«В повестке дня переговоров — поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», — рассказала дипломат.

После встречи со швейцарским коллегой глава МИД России сделает необходимое заявление для прессы. Сам Кассис не планирует встречаться с представителями СМИ.

О планах главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса посетить Москву в начале 2026 года сообщалось в ноябре 2025 года. СМИ писали также о его планах приехать в Киев.