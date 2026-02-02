Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 2 февраля 2026Мир

Захарова назвала цель визита главы МИД Швейцарии в Россию

Захарова: Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Россию для переговоров с Лавровым
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Россию 6 февраля для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«В повестке дня переговоров — поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», — рассказала дипломат.

После встречи со швейцарским коллегой глава МИД России сделает необходимое заявление для прессы. Сам Кассис не планирует встречаться с представителями СМИ.

О планах главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса посетить Москву в начале 2026 года сообщалось в ноябре 2025 года. СМИ писали также о его планах приехать в Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти пятерых детей при столкновении автобуса с грузовиком в России

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Раскрыты детали о попавшем в операцию СБУ «Паутина» российском дальнобойщике

    Раскрыта возможная причина крушения самолета в российском регионе

    В Каире два магазина внезапно исчезли под землей

    Космическая компания Маска начала переговоры о слиянии

    В СПЧ оценили вероятность помилования Треповой

    Удар «Искандера» по HIMARS ВСУ попал на видео

    НАСА обозначило сроки запуска пятой коммерческой миссии на МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok