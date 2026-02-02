Реклама

10:46, 2 февраля 2026

Заработок наемников в рядах ВСУ оценили

Полковник Матвийчук: Наемники в ВСУ получают до 7 тысяч долларов в месяц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают выплаты в пределах от 1,5 до 7 тысяч долларов в месяц, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Есть разные расценки для наемников. Новичок может получить от 3,5 до 4 тысяч долларов единовременно, а потом где-то 1,5-2 тысячи долларов в месяц. Еще есть боевые выплаты — это плюс 10-15 процентов к ежемесячным», — сказал Матвийчук.

Более серьезные суммы, по его словам, получают квалифицированные специалисты: снайперы, инструкторы — размер ежемесячных выплат для них колеблется в пределах 6-7 тысяч долларов. При этом смертность среди наемников очень высока, подчеркнул военный эксперт.

«В начале 2025 года на Украине было примерно 10 тысяч иностранных наемников. К концу года их осталось всего около 3,5 тысячи», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Донецкой народной республике к 14 годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорили 37-летнего гражданина Финляндии Харри Вяйсянена. Следствие установило, что ВСУ заплатили осужденному гонорар в размере 170 тысяч рублей.

