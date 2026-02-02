Реклама

Зеленский заявил о готовности Украины к «реальным шагам»

Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина готова к реальным шагам к миру. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, он опубликовал сообщение в Telegram-канале.

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — сообщил глава государства после совещания с украинской переговорной командой.

В той же публикации Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать». Он добавил, что меры по деэскалации этому способствуют.

Ранее украинский президент предположил, что ситуация с Гренландией может быть использована для требования территориальных уступок от Киева в рамках урегулирования вооруженного конфликта с Россией.

