Наука и техника
10:20, 3 февраля 2026Наука и техника

В Китае запретили скрытые ручки в автомобилях

В Китае запретили выпуск автомобилей с электронными и скрытыми дверными ручками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Власти Китая запретили выпуск автомобилей со скрытыми ручками для открывания дверей. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Новые правила опубликовали на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Согласно документу, автопроизводители будут обязаны оснащать свои автомобили механическими системами открывания дверей. Таким образом, в стране запретили управляемые электроникой и скрытые дверные ручки. Правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

В материале уточняется, что механической системой открывания должна быть оборудована каждая дверь автомобиля, за исключением задней двери багажника. Кроме того, транспортные средства должны иметь механизм открывания внутри салона.

По словам журналистов издания, Китай первым в мире озаботился проблемой скрытых ручек в автомобилях. Ранее выяснилось, что из-за электронных систем открывания многие автолюбители оказывались заблокированы в своих машинах во время аварий.

Авторы TechCrunch подчеркнули, что скрытые ручки стали визитной карточкой автомобилей Tesla. Они уточнили, что новые правила разрабатывались с учетом рекомендаций совета, состоящего из 40 производителей автомобилей. Американская Tesla в совет не входила.

Ранее стало известно, что в 2026 году Tesla завершит производство моделей S и X. Урезать модельный ассортимент решили ради производства роботов.

