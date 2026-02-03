Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ с «Монреалем»

Дубль российского нападающего Кирилла Капризова принес «Миннесота Уайлд» победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Первую шайбу Капризов забросил на 16-й минуте. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В овертайме российский форвард принес команде победу, отличившись на 64-й минуте.

28-летний Капризов был признан первой звездой матча. Всего в нынешнем сезон нападающий набрал 69 очков (32 шайбы и 37 ассистов) в 57 матчах НХЛ.

В 57 матчах регулярного чемпионата «Миннесота» набрала 76 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе Монреаля 70 очков в 56 матчах, команда идет четвертой на Востоке.

26 января Капризов был признан первой звездой недели в НХЛ. Всего за семь дней россиянин набрал 9 очков (3 гола и 6 передач) в четырех матчах регулярки.