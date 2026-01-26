Реклама

Спорт
22:54, 26 января 2026Спорт

Капризова признали первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой в НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Всего за прошлую неделю 28-летний Капризов набрал 9 очков (3 гола и 6 передач) в четырех матчах регулярного чемпионата. «Миннесота» одержала две победы и потерпела два поражения за неделю.

Второй звездой признали российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. В его активе 8 очков (2 шайбы и 6 ассистов) в трех матчах. Третьей звездой назван вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал, который который отразил 92,5 процента бросков и принес своей команде четыре победы в четырех матчах.

В октябре букмекеры оценили шансы Капризова стать лучшим снайпером НХЛ по итогам сезона. На это событие можно было поставить с коэффициентом 7,00.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ.

