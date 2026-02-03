Реклама

13:47, 3 февраля 2026

Двукратный олимпийский чемпион из России оценил размер своей пенсии

Майоров о размере пенсии: Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил размер своей пенсии. Его слова приводит Sport24.

По его словам, будучи олимпийским чемпионом, он получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей в месяц. «Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь», — сказал Майоров.

Он отметил, что не понимает высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который захотел пенсию в полмиллиона рублей. «На размер стипендии не влияет на количество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Десять раз ты был олимпийским чемпионом или один — все равно. У всех одинаковая ставка», — резюмировал Майоров.

Майорову 87 лет. В бытность хоккеистом он дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной СССР — в 1964 году в Инсбруке и четыре года спустя в Гренобле. Кроме того, он является шестикратным чемпионом мира.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

