Мир
07:07, 3 февраля 2026Мир

Финляндия решила пойти на необычный шаг из-за России

Yle: Финляндия планирует рассредоточить ледоколы из-за России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roni Rekomaa / IMAGO / Global Look Press

Финляндия планирует перенести часть ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине. О необычном шаге финских властей из-за России сообщает Yle.

В качестве новых баз предлагаются порты Оулу и Кеми в северной части Ботнического залива. Туда могут перенести ледоколы, которые сейчас базируются в портах Хельсинки и Хамина-Котка.

Утверждается, что децентрализация базирования ледокольного флота Финляндии позволит усилить безопасность снабжения, чью важность показал украинский конфликт.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией. «Когда появится мирный договор [по Украине], отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала она.

