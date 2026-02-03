Гашек ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

Гашек: Президент ФИФА Инфантино либо очень глуп, либо поддерживает Россию

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в соцсети X ответил на призыв главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вернуть Россию на турниры.

«Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает Россию в ее империалистических целях. Разрешение российским спортсменам соревноваться с другими означает создание огромной рекламы действий России», — написал Гашек.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководство Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за клубы лиги.

2 февраля Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — отметил он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от еврокубков.

