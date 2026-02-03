Реклама

Наука и техника
00:18, 3 февраля 2026Наука и техника

На Солнце появился подозрительно таинственный объект

Ученые вновь заметили на Солнце загадочный объект, похожий на птицу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

На Солнце вновь обнаружили таинственный объект, похожий на птицу. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Привет, привет. Давно не виделись. Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — написали исследователи в публикации. Отмечается, что соответствующий кадр был сделан в понедельник, 2 февраля, в 18:12 по московскому времени. Снимок произведен телескопом LASCO С2.

Примечательно, что похожее фото уже появлялось в мае минувшего года. В тот раз над Солнцем заметили загадочный оптический объект, похожий на птицу и превосходивший планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Снимки подобного плана считаются достаточно редкими.

2 февраля сообщалось, что на Солнце после 17 мощных выбросов зафиксирована вспышка максимального класса X. Корональный выброс подобной силы в течение последнего солнечного цикла регистрировали только дважды: 3 октября и 14 мая 2024 года, подчеркнули ученые.

