Депутат Швыткин связал черную магию экс-главы офиса Зеленского с переговорами

Опыты трупной черной магии экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могли влиять на ход переговоров по Украине. Так два факта связал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова приводит Life News.

Как ранее заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ей известно, что «маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы», и далее бывший глава офиса Зеленского распоряжается этими колдовскими артефактами по своему усмотрению.

По словам Швыткина, в возможном увлечении Ермака колдовством он видит ту неадекватность, которая руководит принимаемыми украинской стороной решениями. «Отсюда, как говорится, исходят многие элементы, в том числе и вопрос о том, как можно вести переговоры и насколько адекватно принятие решений в рамках переговорного процесса», — заявил он.

Ранее российский военблогер Алексей Живов заявил, что подведенные госсекретарем США Марко Рубио промежуточные итоги переговоров по Украине звучат очень скверно.