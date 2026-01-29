В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

Военблогер Живов назвал очень скверными итоги переговоров Рубио по Украине

Подведенные госсекретарем США Марко Рубио промежуточные итоги переговоров по Украине звучат очень скверно. Такой вывод сделал российский военблогер Алексей Живов.

По его словам, особую опасность представляют некоторые пункты доклада Рубио. В одном из них говорится о намерении США разместить на Украине военный контингент Европы после окончания специальной военной операции (СВО). Во втором — о запланированном договоре по безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Звучит это все очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины Алексей Живов военный блогер

Живов заметил, что особенно странно подобные стремления Штатов звучат на фоне их требований по Венесуэле, в которых США рассчитывают прекратить полное российское присутствие в стране.

Фото: Stringer / Reuters

В США назвали один нерешенный вопрос по Украине

В докладе о промежуточных итогах переговоров по Украине Марко Рубио назвал один нерешенный вопрос, необходимый для мирного урегулирования. Речь идет о территориальном аспекте соглашения.

Думаю, остается один нерешенный вопрос, хорошо известный всем, — территориальный, а именно, территориальные претензии на Донецкую область Марко Рубио госсекретарь США

Он подчеркнул, что в данный момент по этой теме ведется активная работа, и выразил надежду, что конфликтующие стороны смогут прийти к общему мнению.

При этом ранее появлялась информация, что США намерены поставить Украине ультиматум — Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности при условии отказа от территорий. Позже эти сведения были опровергнуты Белым домом. Там подчеркнули, что роль американской стороны заключается исключительно «в сближении сторон для заключения соглашения».

Фото: Nathan Howard / Reuters

В России назвали условие для прогресса переговоров по Украине

Россия готова к переговорам с украинской стороной, однако их прогресс зависит от желания и конструктивного подхода Киева. Так открытость Москвы к диалогу прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — подчеркнул он.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится уже на этой неделе. По словам госсекретаря США, в этот раз планируется двусторонний формат встречи, однако присутствие американской стороны не исключается.