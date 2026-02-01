«Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

Мендель: Ермак регулярно проводит магические ритуалы с использованием трупов

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак регулярно проводит магические ритуалы, заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, в 2020 году украинский министр, имя которого она не раскрыла, сообщил о том, что Ермак занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган, рассказала она. Мендель добавила, что в 2023 году Ермак привозил «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки для проведения ритуалов.

В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы Юлия Мендель Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского

Мендель отметила, что такие увлечения экс-главы ОП Украины не являются секретом. Впервые о них она услышала еще в 2019 году, когда в ходе брифинга офиса главы государства один из журналистов задавал Ермаку вопросы о ритуалах, который тот, по ее словам, проводил на кладбище. Она добавила, что Ермак далеко не единственный украинский политик, который занимается черной магией.

Ермак обращался к тарологам после коррупционного скандала

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал, что Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа после коррупционного скандала на Украине.

На самом деле привлекать магов к своему пиару начал… уже экс-политик Али-Баба (псевдоним, под которым Ермак фигурирует на пленках НАБУ — прим. «Ленты.ру»). (...) Карты ведь не лгут Ярослав Железняк Депутат Верховной Рады

О большом коррупционном скандале в Киеве стало известно в ноябре. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обыском к Ермаку. Позже он ушел в отставку, а Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.

После этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский позлорадствовал над бывшим главой Офиса президента Украины.

Ермака постигает сейчас та же участь, которую он устраивал многим, кого кошмарил обысками и уголовными делами Александр Дубинский Депутат Верховной Рады

После обысков Ермак сообщил о намерении уйти на фронт. Однако в январе депутат Рады Железняк заявил, что, несмотря на обещания, политик не собирался этого делать. Он рассказал, что направил в Минобороны Украины соответствующий запрос. В ответе парламентарию в ведомстве сообщили, что Ермак не обращался в военкомат по вопросу мобилизации.

Ермака обвинили в сливах информации о переговорах

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Ермак постоянно сливал в СМИ информацию о ходе переговоров, после его увольнения утечки прекратились.

Ни для кого не секрет, что Ермак постоянно сливал информацию о переговорах и предложениях СМИ. Это очень сильно раздражало американцев и большая часть нелюбви к Ермаку была построена именно на этом Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, в свою очередь, отметил, что Зеленского и Ермака тесно связывают общие коррупционные схемы. По его словам, Ермак — это составляющая коррупции на Украине.