Победа Рыбакиной на Australian Open принесла россиянину почти 6 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу Рыбакиной над Соболенко на AO и выиграл 6 миллионов

Победа представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Australian Open (AO) принесла россиянину почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на победу Рыбакиной над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко с коэффициентом 2,40. Беттор сделал ставку в размере 2 380 000 рублей, превратив их в 5 712 000 рублей.

31 января в финале AO в женском одиночном разряде Рыбакина обыграла Соболенко в трех сетах 6:4, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Рыбакина второй раз в карьере выиграла в турнире серии «Большого шлема». До этого она побеждала на «Уимблдоне» в 2022 году.