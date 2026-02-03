Реклама

09:41, 3 февраля 2026Силовые структуры

Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

Убийца 9-летнего мальчика в Петербурге избавился от тела и поехал на свидание
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Петр Жилкин, который признался в расправе над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, после содеянного отправился на свидание со знакомой. Об этом во вторник, 3 февраля, пишет «Газета.ру» в Telegram-канале.

Мужчина рассказал на допросе, что заманил ребенка в свою машину около гипермаркета на Таллинском шоссе 30 января. Он пообещал что-нибудь ему купить, а уже в салоне предложил 5000 рублей за интим. Мальчик якобы согласился, а позже, по словам мужчины, стал угрожать, что все расскажет — молчать он был готов только за полмиллиона рублей. После таких слов 38-летний Жилкин несколько раз ударил ребенка, увез его за 30 километров и бросил в незамерзающие ключи, привязав к железным трубам.

После содеянного мужчина отправился на свидание со знакомой и только там понял, что натворил. Он решил скрыться у друзей в Псковской области, которые были уверены в его невиновности. Вскоре злоумышленника поймали сотрудники силовых структур. Он во всем сознался. Жилкину грозит пожизненный срок.

